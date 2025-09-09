Трудности с поиском нового премьер-министра могут привести к отставке президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом пишет The New York Times.

С юридической точки зрения Макрон может назначить кого угодно на пост премьера, но с политической точки зрения ему нужно выбрать того, кто сможет оказаться приемлемым кандидатом для 577 законодателей Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) по крайней мере на тот срок, чтобы успеть принять бюджет на следующий год, говорится в статье.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung писала, что Макрон своей политической несостоятельностью ввергает Европу в хаос. В публикации говорится, что французский лидер возглавляет так называемую «коалицию желающих» по отправке войск в Украину, но сам является «хромой уткой». Глава государства пытается показать себя сильным лидером, однако пока Франция слабо продвигается вперед.

