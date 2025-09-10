 МИД Армении: В процессе делимитации границы с Азербайджаном возможны новости | 1news.az | Новости
МИД Армении: В процессе делимитации границы с Азербайджаном возможны новости

First News Media17:40 - Сегодня
Министр иностранных дел Арарат Мирзоян коснулся отношений между Арменией и Азербайджаном и продолжающихся переговоров о снятии блокады.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе сессии вопросов и ответов с членами правительства в Национальном Собрании Мирзоян особо выделил подписание в Вашингтоне декларации и парафирование мирного договора, назвав их весьма важными событиями.

Мирзоян отметил, что установление мира - это долгосрочный процесс, требующий внимательности, осторожности и последовательности. «Сегодня мы работаем с Азербайджаном над снятием блокады, в процессе делимитации границы возможны новости», - сказал Мирзоян, добавив, что также продолжаются обсуждения с американскими партнерами, в частности, по совместным железнодорожным и другим инфраструктурным проектам.

