МИД Армении: В процессе делимитации границы с Азербайджаном возможны новости

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян коснулся отношений между Арменией и Азербайджаном и продолжающихся переговоров о снятии блокады.

Как сообщает «Арменпресс», в ходе сессии вопросов и ответов с членами правительства в Национальном Собрании Мирзоян особо выделил подписание в Вашингтоне декларации и парафирование мирного договора, назвав их весьма важными событиями.

Мирзоян отметил, что установление мира - это долгосрочный процесс, требующий внимательности, осторожности и последовательности. «Сегодня мы работаем с Азербайджаном над снятием блокады, в процессе делимитации границы возможны новости», - сказал Мирзоян, добавив, что также продолжаются обсуждения с американскими партнерами, в частности, по совместным железнодорожным и другим инфраструктурным проектам.