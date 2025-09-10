Пашинян: Есть силы, которые хотят разрушить мир с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что внутри республики и за ее пределами есть силы, которые хотят разрушить мир с Азербайджаном.

"Да, мир установился. Но есть силы, которые пытаются разрушить, прервать мир, как в самой Армении (имеет в виду оппозицию - прим. ТАСС), так и в ближнем и дальнем зарубежье", - отметил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст договора об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Ереван и Баку подписали совместное обращение к ОБСЕ о роспуске Минской группы.



