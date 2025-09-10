ОАЭ исключили Израиль из крупнейшего авиасалона

Объединенные Арабские Эмираты запретили израильским оборонным компаниям участвовать в авиасалоне в Дубае в ноябре 2025 года, сообщают израильские СМИ со ссылкой на представителя Минобороны Израиля.

Организаторы авиасалона, одного из крупнейших в мире мероприятий в области авиации и обороны, уведомили Минобороны и руководителей израильских компаний об исключении утром 10 сентября.

Официально запрет объяснили соображениями безопасности, однако высокопоставленные израильские чиновники считают, что причина — удар ВВС Израиля по Катару 9 сентября, сообщает Ynet. Страны Персидского залива, включая ОАЭ, решительно осудили атаку и выразили солидарность с Катаром, назвав ее нарушением международного права.

Минобороны Израиля воздержалось от комментариев о причинах запрета. Удар по Дохе вызвал резкую критику в регионе, включая заявления Саудовской Аравии и Кувейта о безоговорочной поддержке Катара. Президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Заид посетил Доху, подчеркнув единство стран Залива.

В среду наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман призвал к арабским, исламским и международным действиям в ответ на израильскую агрессию против Катара, пообещав полную поддержку соседней арабской стране. «Мы будем стоять на стороне Государства Катар в любых принимаемых им мерах, без ограничений, и мы направим на это все наши возможности», — заявил ибн Салман.