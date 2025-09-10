Испанец побил мировой рекорд: 100 метров задом наперёд на каблуках за 16,55 секунды

Испанец Кристиан Роберто Лопес Родригес побил собственный мировой рекорд, пробежав 100 метров задом наперёд на каблуках за 16,55 секунды.

Результат был зафиксирован во время телешоу La Noche De Los Récords и признан Книгой рекордов Гиннесса.

Стоит отметить, что предыдущий мировой рекорд, который был установлен самим бегуном, составлял 20,05 секунды. Кроме того, согласно правилам организации Книги рекордов Гиннесса, высота каблука должна составлять не менее 7 см.

Но это не единственное из достижений Кристиана Родригеса – на данный момент он имеет более 80 титулов Книги рекордов Гиннесса, включая самую быструю дистанцию 400 метров в деревянных сабо, самые быстрые 100 метров в шлепанцах, самую быструю милю, балансируя на пальце бильярдным кием, самые быстрые 100 метров на прыгунке, самые быстрые 100 метров, держа яйцо на ложке во рту, самые быстрые 50 метров назад в ластах.

Источник: UPI

Джамиля Суджадинова