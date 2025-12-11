Умерла автор серии романов «Шопоголик» Софи Кинселла - ФОТО

Британская писательница Софи Кинселла (настоящее имя - Мадлен Софи Уикхэм) умерла в возрасте 55 лет - писательница в последние годы боролась с агрессивной формой рака мозга.

«Она скончалась мирно, проведя свои последние дни в окружении того, что любила больше всего: семьи, музыки, тепла, Рождества и радости», - говорится в официальном заявлении семьи С.Кинселла, опубликованном в социальной сети Instagram.

В заявлении также подчеркивается, что несмотря на болезнь, которую С.Кинселла переносила с невероятным мужеством, она считала себя по-настоящему благословлённой за то, что у неё была замечательная семья и друзья, и за необыкновенный успех её писательской карьеры: «Она ничего не принимала как само собой разумеющееся и всегда была благодарна за любовь, которую получала. Мы будем скучать по ней безмерно - наши сердца разрываются».

Более чем в 60 странах продано свыше 40 млн копий книг Софи Кинселла, переведённых на более чем 40 языков. По романам британской писательницы сняты 2 одноимённых фильма: «Шопоголик» (2009) и «Ты умеешь хранить секреты?» (2019).