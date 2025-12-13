Финальное выступление Ягмур Насруллаевой на «Детском Евровидении 2025» - ВИДЕО

Представительница Азербайджана Ягмур Насруллаева выступила в финале международного песенного конкурса «Евровидение 2025».

12-летняя азербайджанская участница Ягмур Насруллаева вышла на конкурсную сцену «Детского Евровидения» в Тбилиси под вторым номером, представив яркий и динамичный номер с песней «Miau Miau» - напомним, что трек стал трендовым в социальной сети TikTok.

Подчеркнем, что композиция полностью создана азербайджанскими авторами, в числе которых Мила Майлз, Рустам Рзаев, Dihaj (Диана Гаджиева – прим.ред.) и Хафиз Бахыш, что стало одним из акцентов участия Азербайджана в нынешнем конкурсе.

Подчеркнем, что в ходе конкурса Азербайджан может голосовать за Я.Насруллаеву – о том, как это сделать, читайте здесь.