 Стало известно, какое место Ягмур Насруллаева заняла на «Детском Евровидении 2025» - ВИДЕО
Стало известно, какое место Ягмур Насруллаева заняла на «Детском Евровидении 2025» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий22:10 - Сегодня
Стало известно, какое место Ягмур Насруллаева заняла на «Детском Евровидении 2025» - ВИДЕО

В Тбилиси завершился финал конкурса «Детское Евровидение 2025», собравший на одной сцене юных исполнителей из разных стран - финальное шоу прошло ярко и динамично, подарив зрителям множество впечатлений.

Азербайджан в этом году представляла 12-летняя певица Ягмур Насруллаева с песней «Miau Miau», полностью созданной азербайджанскими авторами, в числе которых Мила Майлз, Рустам Рзаев, Dihaj (Диана Гаджиева – прим.ред.) и Хафиз Бахыш.

По итогам голосования жюри и зрителей Азербайджан занял - 15 место, профессиональное жюри присудило Я.Насруллаевой 12 баллов, а телезрители - 54; в итоге представительница Азербайджана набрала 66 баллов.

657

