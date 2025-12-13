Определился победитель конкурса «Детское Евровидение 2025» - ВИДЕО

В Тбилиси завершился финал международного конкурса «Детское Евровидение 2025», в ходе которого юные исполнители из разных стран представили свои песни на одной сцене, демонстрируя талант и оригинальные номера.

Финальное шоу прошло ярко и динамично, подарив зрителям множество запоминающихся моментов. По итогам голосования жюри и зрителей был определён победитель конкурса – им стала Лу Делез с песней «Ce Monde», представлявшая Францию.

Азербайджан, который на конкурсе представляла 12-летняя Ягмур Насруллаева с песней «Miau Miau» занял в финале 15 место.