Джонни Депп впервые за долгое время появился на публике

Актер Джонни Депп появился на церемонии закрытия кинофестиваля в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Just Jared.

Джонни Депп позировал в сером костюме, рубашке и очках с красными линзами.

62-летний Депп позировал в сером костюме, рубашке и очках с красными линзами.

Гостями кинофестиваля стали также Энтони Хопкинс с женой Стеллой, Алессандра Амбросио, Ольга Куриленко, Шейлин Вудли и другие.

Ранее стало известно, что Джонни Депп спродюсирует первую англоязычную экранизацию знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». По имеющимся данным, актер также сыграет в фильме одну из ролей.

Источник: Газета.ру