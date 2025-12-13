В Тбилиси стартовало «Детское Евровидение 2025» - ПРЯМОЙ ЭФИР

Сегодня в грузинской столице проходит финал международного конкурса «Детское Евровидение 2025», который собрал на одной сцене юных исполнителей из разных стран.

Азербайджан в этом году представляет юная артистка Ягмур Насруллаева с песней «Miau Miau» - по итогам распределения порядковых номеров она выступит под вторым номером и таким образом одна из первых откроет шоу.

Организаторы отмечают, что финал в Тбилиси обещает яркое и динамичное зрелище.

Подчеркнем, что в ходе конкурса Азербайджан может голосовать за Я.Насруллаеву – о том, как это сделать читайте здесь.

