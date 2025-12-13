Израиль провел операцию для ликвидации высокопоставленного лидера ХАМАС

В результате операции под названием "Тайная вечеря" в городе Газа ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного лидера ХАМАС Раада Саада.

Как сообщает Report со ссылкой на Ynet, операция проводилась при одобрении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.

По их словам, Р. Саад был "одним из архитекторов событий 7 октября и в последнее время работал над восстановлением организации".

"Саад был вовлечен в планирование и проведение нападений на Израиль и руководил восстановлением военной мощи ХАМАС на севере Газы в течение последних двух месяцев", - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ отметили, что он был одним из последних высокопоставленных чиновников-ветеранов движения, оставшихся в секторе Газа. "Кроме того, он был создателем и руководителем бригады ХАМАС в городе Газа, а также работал над созданием военно-морских сил в анклаве", - отметили военные.