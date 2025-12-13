Как и за кого проголосовало профессиональное жюри Азербайджана на «Детском Евровидении 2025»?
В Тбилиси подходит к завершению международный песенный конкурс «Детское Евровидение».
В эти минуты страны-участницы поочерёдно объявляют результаты национального голосования, определяя, кому достанутся заветные баллы.
Одной из стран, уже озвучивших свои оценки, стал Азербайджан. Как распределились баллы от азербайджанского жюри - читайте далее.
- Италия - 12 баллов
- Албания - 10 баллов
- Сан-Марино - 7 баллов
- Польша - 6 баллов
- Франция - 5 баллов
- Испания - 4 балла
- Армения - 3 балла
- Кипр - 2 балла
- Мальта - 1 балл
Отметим, что итоги голосования жюри в прямом эфире объявила Лейла Адыгезалзаде - дочь народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде и звезды «Евровидения 2009» Айсель Теймурзаде.
536