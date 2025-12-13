Как и за кого проголосовало профессиональное жюри Азербайджана на «Детском Евровидении 2025»?

В Тбилиси подходит к завершению международный песенный конкурс «Детское Евровидение».

В эти минуты страны-участницы поочерёдно объявляют результаты национального голосования, определяя, кому достанутся заветные баллы.

Одной из стран, уже озвучивших свои оценки, стал Азербайджан. Как распределились баллы от азербайджанского жюри - читайте далее.

- Италия - 12 баллов

- Албания - 10 баллов

- Сан-Марино - 7 баллов

- Польша - 6 баллов

- Франция - 5 баллов

- Испания - 4 балла

- Армения - 3 балла

- Кипр - 2 балла

- Мальта - 1 балл

Отметим, что итоги голосования жюри в прямом эфире объявила Лейла Адыгезалзаде - дочь народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде и звезды «Евровидения 2009» Айсель Теймурзаде.