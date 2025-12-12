МИД Турции отреагировал на удар по турецкому судну в порту Одессы

МИД Турции прокомментировал ракетный удар России по турецкому грузовому судну в порту Черноморск Одессы.

Как передают турецкие СМИ, соответствующее заявление распространило внешнеполитическое ведомство страны.

В министерстве отметили, что война между Россией и Украиной продолжает создавать серьезные риски для безопасности судоходства в Черном море.

«Повреждение судна под иностранным флагом, принадлежащего турецкой компании, в результате сегодняшней атаки на украинский порт Черноморск подтверждает наши предыдущие опасения по поводу морской безопасности и свободы навигации, поскольку продолжающийся конфликт в регионе затрагивает и Черное море.

В этой связи мы вновь подчеркиваем необходимость как можно скорее прекратить войну между Россией и Украиной, а также важность достижения договорённости, которая обеспечит безопасность судоходства в Черном море и предотвратит атаки на энергетическую и портовую инфраструктуру», — сообщили в МИД.

Напомним, ранее российская ракета поразила грузовое судно турецкой компании, стоявшее в порту Черноморск Одесской области.