Зеленский анонсировал встречу с США и оценил шансы на мир
Возможность достичь мирного соглашения и урегулировать конфликт на Украине сейчас значительна, с этой целью в ближайшее время Киев проведет переговоры с союзниками в Берлине.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, которое опубликовал в телеграм-канале.
Сейчас украинская делегация готовится к встречам с американскими и европейскими партнерами, написал президент.
Он уточнил, что лично будет встречаться с представителями США. Переговоры с ними, а также с Европой, по словам главы государства, будут посвящены «фундаменту мира — политической договоренности об окончании войны».
Источник: РБК
