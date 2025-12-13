 Зеленский анонсировал встречу с США и оценил шансы на мир | 1news.az | Новости
Зеленский анонсировал встречу с США и оценил шансы на мир

First News Media23:32 - 13 / 12 / 2025
Зеленский анонсировал встречу с США и оценил шансы на мир

Возможность достичь мирного соглашения и урегулировать конфликт на Украине сейчас значительна, с этой целью в ближайшее время Киев проведет переговоры с союзниками в Берлине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, которое опубликовал в телеграм-канале.

Сейчас украинская делегация готовится к встречам с американскими и европейскими партнерами, написал президент.

Он уточнил, что лично будет встречаться с представителями США. Переговоры с ними, а также с Европой, по словам главы государства, будут посвящены «фундаменту мира — политической договоренности об окончании войны».

Источник: РБК

