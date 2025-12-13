 В ДТП в Газахе пострадали иностранцы и житель Товуза | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В ДТП в Газахе пострадали иностранцы и житель Товуза

First News Media23:40 - 13 / 12 / 2025
В ДТП в Газахе пострадали иностранцы и житель Товуза

В селе Шихлы Газахского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого пострадали три человека.

Водитель автомобиля марки "ВАЗ" потерял управление, в результате чего транспортное средство врезалось в препятствие на обочине дороги.

Пострадавшие в результате инцидента Хусензаде Каленбан Абульфазил (1992 г.р.), Сайебан Акбер Абульфазил (1984 г.р.) и житель Товузского района Абдыев Талех Бяйбала оглу (1984 г.р.) были госпитализированы.

По факту ведется расследование.

Источник: Report

Поделиться:
362

Актуально

Lifestyle

Определился победитель конкурса «Детское Евровидение 2025» - ВИДЕО

Общество

Завтра в Баку может выпасть мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Общество

Лейла Алиева приняла участие в вечере памяти общенационального лидера Гейдара ...

В мире

ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России

Общество

Женщина, пережившая остановку сердца на 45 минут: «Они вернули меня к жизни» - ВИДЕО

В ДТП в Газахе пострадали иностранцы и житель Товуза

В Каспии зафиксировано землетрясение

Обнародована фактическая погода на вечер субботы

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

«А как же 500 манатов?» Центральный банк разъяснил 1news.az вопрос выпуска памятных банкнот

TƏBİB рассказал о состоянии 14-летней роженицы и её новорождённой дочери - ОБНОВЛЕНО

Кямран Асадов обвиняется в организации незаконной помощи студентам на экзаменах

Женщина взяла забытые на остановке деньги, пошла на телевидение вернуть их - и получила приговор

Последние новости

Женщина, пережившая остановку сердца на 45 минут: «Они вернули меня к жизни» - ВИДЕО

Сегодня, 00:15

Джонни Депп впервые за долгое время появился на публике

13 / 12 / 2025, 23:55

В ДТП в Газахе пострадали иностранцы и житель Товуза

13 / 12 / 2025, 23:40

Зеленский анонсировал встречу с США и оценил шансы на мир

13 / 12 / 2025, 23:32

Трамп: Вашингтон ответит на убийство военных США в Сирии

13 / 12 / 2025, 23:27

Израиль провел операцию для ликвидации высокопоставленного лидера ХАМАС

13 / 12 / 2025, 23:15

Американские СМИ опубликовали детали ответа Украины на мирный план Трампа

13 / 12 / 2025, 22:53

Определился победитель конкурса «Детское Евровидение 2025» - ВИДЕО

13 / 12 / 2025, 22:25

Стало известно, какое место Ягмур Насруллаева заняла на «Детском Евровидении 2025» - ВИДЕО

13 / 12 / 2025, 22:10

Кто и как голосовал за Азербайджан на «Детском Евровидении 2025»?

13 / 12 / 2025, 22:08

Как и за кого проголосовало профессиональное жюри Азербайджана на «Детском Евровидении 2025»?

13 / 12 / 2025, 22:05

Пентагон сообщил, что в Сирии убили двух военных США и переводчика

13 / 12 / 2025, 22:01

В Каспии зафиксировано землетрясение

13 / 12 / 2025, 21:46

Сборная Аргентины оказалась под угрозой отстранения от ЧМ-2026

13 / 12 / 2025, 21:14

ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Газе одного из ключевых лидеров ХАМАС

13 / 12 / 2025, 20:59

Финальное выступление Ягмур Насруллаевой на «Детском Евровидении 2025» - ВИДЕО

13 / 12 / 2025, 20:35

Обнародована фактическая погода на вечер субботы

13 / 12 / 2025, 20:25

УЕФА в рамках программы солидарных выплат перечислит АФФА свыше €5,5 млн

13 / 12 / 2025, 20:15

В Тбилиси стартовало «Детское Евровидение 2025» - ПРЯМОЙ ЭФИР

13 / 12 / 2025, 20:00

Азербайджанский боксёр стал чемпионом мира

13 / 12 / 2025, 19:56
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00