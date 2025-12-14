Женщина, пережившая остановку сердца на 45 минут: «Они вернули меня к жизни» - ВИДЕО

Женщина, которую врачам Центральной городской больницы Ширвана удалось реанимировать после 45-минутной борьбы после остановки сердца, рассказала журналистам о случившемся.

Мать шестерых детей Севинж Алиева сообщила, что недавно ей сделали операцию по удалению желчного камня:

«После этого я провела в больнице пять дней. Меня должны были выписать на следующее утро. Внезапно я оказалась в таком состоянии. Врачи говорят, что это случалось дважды, на 45 и 15 минут», - сообщила она.

Она поблагодарила врачей и медперсонал за оказанную помощь: «Они вернули меня к жизни».

Напомним, что врачом, который боролся за жизнь пациентки 45 минут без остановки, была анестезиолог-реаниматор больницы Жаля Муслимова.