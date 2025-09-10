Дорожная полиция призывает водителей строго соблюдать правила парковки и остановки

В столице и в различных регионах нашей республики увеличивается количество транспортных средств, и соблюдение дисциплины на дороге, а также выполнение правил каждым водителем становится особенно важным.

Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям, в котором подчеркивается, что несоблюдение правил парковки и остановки создает проблемы - из‑за этого дорожные полосы блокируются, ограничиваются маневренные возможности других водителей, замедляется транспортный поток, возникает затор и повышается риск дорожно‑транспортных происшествий.

Во избежание этого Главное управление государственной дорожной полиции просит водителей оставлять автомобили только в предусмотренных местах для парковки и стоянки, и даже при кратковременной остановке не создавать препятствий для движения других транспортных средств и общественного транспорта.

«Не забывайте, что халатное поведение приводит к задержкам для сотен людей. Строго соблюдайте правила парковки и остановки, поддерживайте дисциплину на дорогах и не допускайте возникновения заторов и ситуаций, которые могут привести к авариям», - говорится в обращении дорожной полиции.