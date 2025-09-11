 Суд вынес приговор жене проармянского экс-сенатора Менендеса | 1news.az | Новости
Суд вынес приговор жене проармянского экс-сенатора Менендеса

First News Media22:20 - Сегодня
Суд вынес приговор жене проармянского экс-сенатора Менендеса

Окружной суд Нью-Йорка приговорил Надин Менендес, супругу бывшего сенатора США Боба Менендеса (демократ, Нью-Джерси), к 4,5 годам тюремного заключения по делу о коррупции.

Как сообщает Bloomberg, 58-летняя Надин Менендес (в девичестве Арсланян), армянка ливанского происхождения, была признана виновной федеральным судом присяжных в Манхэттене в апреле этого года по 15 пунктам обвинения. Следствие установило, что она сыграла ключевую роль в коррупционной схеме, в рамках которой её супруг, занимая пост председателя Комитета Сената по иностранным делам, якобы использовал свои полномочия в интересах третьих сторон.

По данным прокуратуры, Надин Менендес передавала взятки своему мужу, а также участвовала в организации встреч с иностранными официальными лицами. В числе полученных выгод следствие указывает наличные деньги, золотые слитки и автомобиль Mercedes-Benz. Прокуроры настаивали на более строгом наказании — не менее семи лет лишения свободы.

Ранее Боб Менендес был осуждён по тому же делу и приговорён к 11 годам тюремного заключения. Приговор вступил в силу 17 июня текущего года.

Напомним, что Боб Менендес и Надин Арсланян поженились в 2020 году. Церемония прошла в армянской церкви в районе Бейсайд, Куинс, штат Нью-Йорк. В политической деятельности Менендеса позднего периода отмечались инициативы, критикующие действия Турции и Азербайджана, которые, по мнению некоторых аналитиков, могли быть частично мотивированы личными убеждениями его супруги.

