Торговый посланник Великобритании посетил Нахчыван
Торговый посланник Великобритании лорд Джон Олдердайс в рамках визита в Азербайджан посетил Нахчыванскую АР.
Об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Лондоне в социальной сети.
Сообщается, что торговый посланник ознакомился с городом, стратегическое значение которого возрастает на фоне расширяющихся в регионе транспортных и координационных проектов.
Официальный представитель Великобритании на месте изучил возрастающую стратегическую роль Нахчывана с точки зрения региональных связей.
Источник: АПА
UK Trade Envoy for Azerbaijan and Central Asia stopped by The Juma Mosque of Ordubad while in #Nakhcivan. Built in a rock in the heart of the city and from its 17th century reconstruction to its ancient origins, it stands as a symbol of Ordubad's rich heritage @FCDOGovUk… https://t.co/SBZVLKMhmp pic.twitter.com/8HnxPVFGVn — Embassy of Azerbaijan - London (@AzerbaijaninUK) December 14, 2025