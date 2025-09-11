Франция направит три истребителя для воздушного патрулирования на востоке Европы

Франция обещала властям Польши после инцидента с БПЛА направить три истребителя Rafale для патрулирования воздушного пространства над этой страной и другими государствами на востоке Европы.

Как передает ТАСС, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в X.

Он отметил, что "принял решение задействовать три истребителя Rafale для участия в защите воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы совместно с союзниками по НАТО".