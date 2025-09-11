 Франция направит три истребителя для воздушного патрулирования на востоке Европы | 1news.az | Новости
Франция направит три истребителя для воздушного патрулирования на востоке Европы

First News Media23:40 - 11 / 09 / 2025
Франция направит три истребителя для воздушного патрулирования на востоке Европы

Франция обещала властям Польши после инцидента с БПЛА направить три истребителя Rafale для патрулирования воздушного пространства над этой страной и другими государствами на востоке Европы.

Как передает ТАСС, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в X.

Он отметил, что "принял решение задействовать три истребителя Rafale для участия в защите воздушного пространства Польши и восточного фланга Европы совместно с союзниками по НАТО".

242

Франция направит три истребителя для воздушного патрулирования на востоке Европы

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Франция направит три истребителя для воздушного патрулирования на востоке Европы

