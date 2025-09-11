В новом учебном году в Азербайджане будет 2,2 миллиона обучающихся

«В новом учебном году в целом 2,2 миллиона человек будут вовлечены в учебный процесс на различных уровнях образования».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев на брифинге для СМИ, посвященном новому учебному году.

«226 тысяч детей продолжат обучение в дошкольных учреждениях, 1,6 миллиона учащихся – в общеобразовательных школах, 40 тысяч человек – в системе профессионального образования, 63 тысячи – в средних специальных учебных заведениях, а 246 тысяч человек - в вузах».

Э.Амруллаев добавил, что численность работников, задействованных в сфере образования по всей стране, составляет около 300 тысяч человек.

Айшен Салехли