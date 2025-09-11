Представители Азербайджана и Армении посетили Сюник и Зангилан

Делегации Армении и Азербайджана посетили Сюник и Зангилан в рамках работы комиссий по делимитации.

Об этом сообщили в офисе вице-премьера Мгера Григоряна.

Ранее МИД Армении информировал, что 5 сентября 2025 года под руководством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева состоялись взаимные визиты делегаций на территории двух стран.

"Делегации двух стран посетили приграничные районы — южные части Сюникской области и Зангиланский район", — говорится в сообщении.

Отметим, что в сообщении МИД говорилось о том, что в соответствии с достигнутыми 8 августа 2025 года в Вашингтоне договоренностями, стороны обсудили вопросы, связанные с делимитацией и разминированием соответствующих участков/отрезков линии границы, а также с восстановлением и строительством необходимых инфраструктур и со сроками их реализации с целью синхронизации действий в области создания коммуникаций.