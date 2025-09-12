РФ ждет от Иревана и Баку шагов по согласованию места и сроков встречи в формате «3+3»

Россия ожидает от Армении и Азербайджана деятельных шагов по скорейшему согласованию места и сроков проведения очередной встречи в формате «3+3», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу.

Захарова отметила, что Москва подтверждает готовность оказать партнерам содействие по всем направлениям.

«Это хорошая площадка для обсуждения вопросов армяно-азербайджанской нормализации и других актуальных тем для Южного Кавказа», – сказала Захарова.

Она также указала на приоритеты России в укреплении мира на Южном Кавказе и указала, что Москва последовательно выступает за то, чтобы примирение между Арменией и Азербайджаном носило устойчивый характер.

Официальный представитель МИД РФ также отметила роль России в установлении мира между Арменией и Азербайджаном.

Инициированный президентами Азербайджана и Турции формат «3+3» включает в себя три страны Южного Кавказа и три их ближайших соседа - Россию, Иран и Турцию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что третья министерская встреча формата «3+3» по Южному Кавказу сейчас готовится, а Москва выступает за то, чтобы две следующие встречи прошли в Баку и Иреване.