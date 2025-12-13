 Дочь Мурада Адыгезалзаде и Айсель Теймурзаде появится в эфире «Детского Евровидения 2025» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

Дочь Мурада Адыгезалзаде и Айсель Теймурзаде появится в эфире «Детского Евровидения 2025» - ФОТО

Феликс Вишневецкий19:25 - Сегодня
Дочь Мурада Адыгезалзаде и Айсель Теймурзаде появится в эфире «Детского Евровидения 2025» - ФОТО

Стало известно, кто объявит результаты голосования от Азербайджана на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение 2025».

В день финала конкурса организаторы раскрыли имя представителя Азербайджана, который выйдет на связь из Баку и огласит итоги национального голосования. В этом году эту почётную миссию выполнит Лейла Адыгезалзаде - дочь народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде и звезды «Евровидения 2009» Айсель Теймурзаде.

Отметим, что объявление результатов голосования является одной из ключевых частей финального шоу и традиционно привлекает особое внимание зрителей.

Поделиться:
826

Актуально

Lifestyle

В Тбилиси стартовало «Детское Евровидение 2025» - ПРЯМОЙ ЭФИР

Общество

Завтра в Баку может выпасть мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Общество

Лейла Алиева приняла участие в вечере памяти общенационального лидера Гейдара ...

В мире

ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов России

Lifestyle

Финальное выступление Ягмур Насруллаевой на «Детском Евровидении 2025» - ВИДЕО

В Тбилиси стартовало «Детское Евровидение 2025» - ПРЯМОЙ ЭФИР

Дочь Мурада Адыгезалзаде и Айсель Теймурзаде появится в эфире «Детского Евровидения 2025» - ФОТО

Ягмур Насруллаева вступает в борьбу на конкурсе «Детское Евровидение 2025» - ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Каким будет азербайджанский номер «Miau, miau» на «Детском Евровидении 2025» - ВИДЕО

Jony перепел один из главных хитов 2000-х - ВИДЕО

В Турции прооперирована народная артистка Азерин - ФОТО

В Тбилиси состоялась первая репетиция Ягмур Насруллаевой на «Детском Евровидении 2025» - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Сборная Аргентины оказалась под угрозой отстранения от ЧМ-2026

Сегодня, 21:14

ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Газе одного из ключевых лидеров ХАМАС

Сегодня, 20:59

Финальное выступление Ягмур Насруллаевой на «Детском Евровидении 2025» - ВИДЕО

Сегодня, 20:35

Обнародована фактическая погода на вечер субботы

Сегодня, 20:25

УЕФА в рамках программы солидарных выплат перечислит АФФА свыше €5,5 млн

Сегодня, 20:15

В Тбилиси стартовало «Детское Евровидение 2025» - ПРЯМОЙ ЭФИР

Сегодня, 20:00

Азербайджанский боксёр стал чемпионом мира

Сегодня, 19:56

AnewZ снял документальный фильм-расследование о Рубене Варданяне - ВИДЕО

Сегодня, 19:45

В России спецназ провел операцию против представителей азербайджанской диаспоры

Сегодня, 19:32

Дочь Мурада Адыгезалзаде и Айсель Теймурзаде появится в эфире «Детского Евровидения 2025» - ФОТО

Сегодня, 19:25

Мерц: Германию нужно обновить с нуля

Сегодня, 19:14

Амирбеков: Энергетика остается одним из ключевых столпов сотрудничества Азербайджана с Европой

Сегодня, 18:54

Найдено тело человека, утонувшего в Куре 3 дня назад

Сегодня, 18:38

Амирбеков: 2025 год войдет в историю как переломный в отношениях между Баку и Ереваном

Сегодня, 18:28

Зеленский заявил, что в Беларуси освободили пять украинцев

Сегодня, 18:16

Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 123 гражданина различных стран

Сегодня, 17:46

Постпредство США в Женеве: до 70% бюджета ООН уходит на бюрократические издержки

Сегодня, 17:29

AYNA выступила против организации трехполосного движения на одном из проблемных участков в центре Баку

Сегодня, 17:07

Муссоны могут разрушить объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Пакистане

Сегодня, 16:46

Между Азербайджаном и Таиландом состоялись первые политические консультации

Сегодня, 16:30
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00