Дочь Мурада Адыгезалзаде и Айсель Теймурзаде появится в эфире «Детского Евровидения 2025» - ФОТО

Стало известно, кто объявит результаты голосования от Азербайджана на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение 2025».

В день финала конкурса организаторы раскрыли имя представителя Азербайджана, который выйдет на связь из Баку и огласит итоги национального голосования. В этом году эту почётную миссию выполнит Лейла Адыгезалзаде - дочь народного артиста Азербайджана Мурада Адыгезалзаде и звезды «Евровидения 2009» Айсель Теймурзаде.

Отметим, что объявление результатов голосования является одной из ключевых частей финального шоу и традиционно привлекает особое внимание зрителей.