AYNA выступила против организации трехполосного движения на одном из проблемных участков в центре Баку

В столице обновлены полосы в связи с проблемами на пересечении улиц Микаила Мушфига и Исмайыла бека Гутгашинлы.

Об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

"На участке улицы Микаила Мушфига до пересечения с улицей Исмайыла бека Гутгашинлы, с учетом геометрических размеров дороги, организованы три полосы движения. Однако после пересечения ширина дороги заметно уменьшается, и продолжение трехполосного движения на этой территории не соответствует нормативным техническим требованиям", - отмечается в информации.

Отмечается, что геометрические характеристики этого участка позволяют безопасно организовать только две полосы движения.

"Согласно базовым принципам организации дорожного движения, недопустимо создавать несоответствие между фактической пропускной способностью дороги и количеством полос, направляя трехполосный поток движения на двухполосную дорогу, так как это нарушает стабильность и безопасность движения. По этой причине организация трехполосного движения на указанном направлении нецелесообразна как с технической точки зрения, так и с точки зрения безопасности", - дополнили в AYNA.

Источник: Oxu.Az