Амирбеков: Энергетика остается одним из ключевых столпов сотрудничества Азербайджана с Европой

Первым столпом отношений Азербайджана с европейскими партнерами стал вклад Баку в укрепление энергетической безопасности Европы.

Об этом специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в интервью польскому телеканалу TVP World.

"Все началось с поставок сырой нефти, затем - природного газа. Сегодня мы обсуждаем масштабные проекты в сфере возобновляемой энергетики. Энергетика остается одним из ключевых столпов нашего сотрудничества. Вместе с тем все большее значение приобретает связность с учетом транспортных маршрутов через Южный Кавказ и важного геоэкономического и геополитического положения Азербайджана на перекрестке Восток–Запад и Север–Юг", - отметил он.

Амирбеков также затронул уровень отношений между Баку и Варшавой, подчеркнув, что его нынешний визит направлен на развитие устойчивого политического диалога.

"Я не впервые посещаю Польшу, однако цель этого визита - внести вклад в продолжающийся регулярный политический диалог, который мы успешно поддерживаем уже более 33 лет дипломатических отношений. Польша всегда была нашим близким партнером и остается одним из ключевых партнеров Азербайджана в ЕС и НАТО. Это хорошая возможность в конце года обсудить с польскими коллегами дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества и подвести итоги текущего этапа отношений", - подчеркнул спецпредставитель.

