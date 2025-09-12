ГЭЦ опубликовал результаты экзамена по азербайджанскому языку

Объявлены результаты экзамена, проведенного 7 сентября для тех, кто по уважительной причине не смог участвовать в выпускных экзаменах текущего года, а также результаты экзамена по азербайджанскому языку (как государственному языку).

Об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра.

Участники экзамена по азербайджанскому языку могут ознакомиться со своими результатами по ссылке.

В ГЭЦ будет действовать Апелляционная комиссия для рассмотрения обращений тех, кто недоволен результатами экзамена.

Желающие обратиться в Апелляционную комиссию с 10:00 15 сентября до 17:00 16 сентября могут пройти регистрацию, заполнив электронное заявление на сайте ГЭЦ.