Глава Rheinmetall заявил о необходимости создания недорогих ПВО для борьбы с дронами

Европе необходимо значительно увеличить инвестиции в недорогие системы ПВО для противодействия растущей внешней угрозе со стороны БПЛА.

Об этом заявил глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер газете Financial Times (FT) в связи с инцидентом с беспилотниками, залетевшими в воздушное пространство Польши.

ЕС надо разрабатывать системы противодействия дронам «с наименьшими затратами» и наращивать соответствующие производственные мощности, сказал он, отметив, что «возможности и технологии для этого есть».

По словам Паппергера, использование нынешних систем ПВО на базе ракет обходится очень дорого по сравнению со стоимостью производства беспилотников. «Применять оружие стоимостью $200 тыс. - $500 тыс. против БПЛА стоимостью $20 тыс. совершенно бессмысленно», - полагает собеседник издания.

Он считает, что цена на беспилотники будет снижаться и в дальнейшем.

По оценке газеты Politico, НАТО не готова к эффективной борьбе с дронами. Страны альянса использовали истребители F-35 для уничтожения неопознанных БПЛА, что могло обойтись блоку в несколько миллионов евро.

При этом натовским силам, с участием в том числе самолета-заправщика, итальянского самолета-разведчика и немецкой системы ПВО Patriot, удалось сбить лишь небольшую часть дешевых беспилотников. По словам одного из западных дипломатов, военные НАТО не могут регулярно использовать F-35 для перехвата таких БПЛА.

«К подобному выводу пришел сам [генсек НАТО Марк] Рютте, и никто не возражал», - подчеркнул он.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких российских беспилотников, залетевших на территорию Польши со стороны Беларуси. По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства.

В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Источник: ТАСС