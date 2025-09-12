Завершилась встреча спецпосланников Армении и Турции - ОБНОВЛЕНО

На границе завершилась встреча спецпосланника Армении по нормализации отношений с Турцией Рубена Рубиняна и спецпосланника Турции Сердара Кылыча.

Ранее сообщалось, что спецпосланник прибыл в Армению через КПП «Маргара» на армяно-турецкой границе.

Рубен Рубинян встретил Сердара Кылыча на границе.

Спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч прибыл в РА.

На КПП «Маргара» его встретил спецпредставитель Армении, вице-спикер парламента Рубен Рубинян, сообщает Sputnik Армения.

В Иреване Кылыч проведет встречи с руководством Армении.

Напомним, вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян, анонсируя предстоящие переговоры, заявил, что Иреван с оптимизмом готовится к встрече с турецкой делегацией, которая пройдет на армянской территории.

Перед приездом в Армению Кылыч посетил Игдыр, где провел встречу с губернатором области.

Там дипломат завил, что армянская сторона положительно относится к открытию границы, но «перед реализацией некоторых проектов необходимо провести ряд технических работ». Все эти вопросы он обсудит с армянским коллегой, передает Anadolu.

«Мы рассмотрим эти возможности, и определим, что можно сделать для экономической жизни двух стран, особенно для этого региона», – отметил Кылыч.

Он также коснулся важности «маршрута Трампа», назвав его «Зангезурской линией».

«Эта линия связи особенно важна. Зангезурская линия важна не только для Армении и Турции, но для всей Центральной Азии и тюркских республик с точки зрения открытия новых возможностей. В соответствии с указаниями президента Турции, в краткосрочной перспективе мы хотим открыть эту линию и внести вклад в экономику двух стран, особенно в развитие Игдыра и Карса», – сказал Кылыч.

В свою очередь губернатор региона Эркан Туран отметил, что в провинции этот процесс в целом оценивается с энтузиазмом.

«У нас есть пограничный пункт Алиджан, и недавно мы заложили фундамент для 124-километровой железной дороги Дилуджу-Карс», – заявил он.