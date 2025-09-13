Китай назвал вторжение российских дронов в Польшу «побочным эффектом кризиса в Украине»

Китай считает, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши - это «побочный эффект кризиса в Украине».

Пекин призывает «сохранять спокойствие», передает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя Китая при ООН Гэна Шуана на заседании Совбеза ООН.

Представитель Китая призвал «все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность». По его мнению, споры должны быть надлежащим образом решены путем диалога и консультаций. Шуан отметил, что нужно предотвращать эскалацию конфликта.

«В нынешней ситуации любое недоразумение или ошибочное суждение углубит дефицит доверия. Любая конфронтационная риторика может спровоцировать эскалацию конфликта. Любое военное противостояние может вызвать более масштабные беспорядки», - заявил Шуан.

«Китай призывает все стороны придерживаться трех принципов, а именно: не допускать распространения конфликта с поля боя на территорию других стран, не прибегать к эскалации конфликта и не допускать разжигания конфликта ни с одной стороны, а также способствовать деэскалации», - добавил он.

Напомним, что в ночь на 10 сентября на территорию Польши залетело по меньшей мере 19 российских беспилотников, большая часть которых вторглась в воздушное пространство страны со стороны Беларуси.