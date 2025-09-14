ВС Польши не обнаружили нарушения воздушного пространства страны 13 сентября

Польские военнослужащие не подтвердили нарушение воздушного пространства страны, о котором говорилось в субботу, 13 сентября.

Об этом 14 сентября сообщили в оперативном командовании вооруженных сил республики.

«Предпринятые действия не подтвердили показания наших систем и, следовательно, не подтвердили факта нарушения воздушного пространства Польши», — говорится в заявлении ведомства в соцсети X (бывш. Twitter).

В оперативном командовании предположили, что неверные показания радиолокационных систем «могли быть связаны с погодными условиями».

Источник: Iz.Ru