Google обвинили в незаконной эксплуатации журналистских материалов

First News Media21:51 - 14 / 09 / 2025
Компания Penske Media, владелец таких изданий, как Rolling Stone, Billboard и Variety, подала в суд на Google в федеральном суде Вашингтона, округ Колумбия.

Компания утверждает, что генерируемые искусственным интеллектом (ИИ) сводки технологического гиганта используют журналистские материалы без согласия и снижают трафик на ее веб-сайтах.

Об этом сообщает CNN.

Иск является первым случаем, когда крупный американский издатель обратился в суд против Google (принадлежащего Alphabet) из-за ИИ-генерируемых сводок, появляющихся в верхней части результатов поиска. Новостные организации в течение нескольких месяцев заявляли, что новые функции Google, включая «AI Overviews», оттягивают трафик с их сайтов, что приводит к сокращению доходов от рекламы и подписки.

Penske Media, семейный медиаконгломерат под руководством Джея Пенске, чей контент ежемесячно привлекает 120 млн онлайн-посетителей, утверждает, что Google включает веб-сайты издателей в свои результаты поиска только при условии использования их статей в ИИ-сводках. Без такого рычага воздействия, по мнению Penske, Google пришлось бы платить издателям за право переиздавать их работы или использовать их для обучения своих ИИ-систем. В иске отмечается, что Google способен навязывать такие условия благодаря своему доминирующему положению на рынке поиска, ссылаясь на прошлогоднее решение федерального суда о том, что технологический гигант занимает почти 90% рынка поиска в США.

Penske Media подчеркнула свою ответственность за защиту будущего и целостности цифровых медиа, утверждая, что они находятся под угрозой из-за текущих действий Google. Компания заявила, что около 20% поисковых запросов Google, ссылающихся на ее сайты, теперь показывают «AI Overviews», и эта доля, как ожидается, будет расти. Согласно ее данным, партнерский доход Penske Media упал более чем на треть от пикового значения к концу 2024 года из-за снижения поискового трафика.

Google, в свою очередь, утверждает, что «AI Overviews» делают поиск более полезным и стимулируют его использование, создавая новые возможности для обнаружения контента. Компания намерена защищаться от этих, по ее мнению, необоснованных претензий.

Источник: Gazeta.Ru

228

