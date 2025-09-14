Прощание с Чарли Кирком состоится на стадионе State Farm 21 сентября

Прощание с американским политическим активистом Чарли Кирком состоится 21 сентября на стадионе State Farm, который является домашней ареной футбольной команды «Аризона Кардиналс».

Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе основанного Кирком фонда Turning Point USA.

«Утро воскресенья, 21 сентября, на стадионе State Farm, домашней арене команды «Аризона Кардиналс», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что будет присутствовать на мероприятии.

Чарли Кирк скончался в результате покушения с применением огнестрельного оружия 10 сентября. Трамп 12 сентября призвал приговорить стрелявшего к смертной казни, которая, как указал губернатор штата Юта Спенсер Кокс, легальна в этой местности.

