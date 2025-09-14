 Новый премьер Франции начал мандат с рекордно низким рейтингом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Новый премьер Франции начал мандат с рекордно низким рейтингом

First News Media11:40 - Сегодня
Новый премьер Франции начал мандат с рекордно низким рейтингом

Себастьен Лекорню, возглавивший на днях правительство Франции, начал карьеру премьер-министра с худшим рейтингом среди своих предшественников после выборов президента в 2022 году.

Об этом сообщает газета La Tribune Dimanche со ссылкой на данные опроса.

Отмечается, что Лекорню при назначении имеет рейтинг 16% против 20% у своего предшественника Франсуа Байру. Другие премьеры также стартовали в лучших условиях: популярность Габриэля Атталя достигала 37%, Мишеля Барнье — 34%, а Элизабет Борн — 27%.

Кроме того, респонденты считают, что новый глава правительства не достигнет успеха в переговорах с оппозиционными партиями о законопроекте о бюджете страны на 2026 год, из-за которого в республике проходили многотысячные протесты.

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
203

Актуально

Политика

Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Катар

Общество

На территории Азербайджана сохраняется дождливая и ветреная погода

В мире

Число пострадавших при взрыве в Мадриде увеличилось до 25

Общество

Первая группа переселенцев возвратилась в село Дашбулаг Ходжалинского района - ...

В мире

Поддельные награды: кто занимается раздачей медалей в Азербайджане? - ВИДЕО

Новый премьер Франции начал мандат с рекордно низким рейтингом

Сестра Ким Чен Ына предостерегла Южную Корею от учений с США

Прощание с Чарли Кирком состоится на стадионе State Farm 21 сентября

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Трамп перепутал Армению с Албанией

Турция и Армения обсудят тему открытия границ

Трамп заявил, что американский активист Кирк умер после покушения - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

СМИ: Израиль заявляет о гибели шести чиновников ХАМАС при атаке на Доху - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

На территории Азербайджана сохраняется дождливая и ветреная погода

Сегодня, 12:40

В Шуше проходит первая Ассамблея Страхового объединения тюркского мира - ФОТО

Сегодня, 12:20

Поддельные награды: кто занимается раздачей медалей в Азербайджане? - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Новый премьер Франции начал мандат с рекордно низким рейтингом

Сегодня, 11:40

Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Катар

Сегодня, 11:20

В следующем году Азербайджан примет чемпионат мира по борьбе U-17

Сегодня, 11:00

Сестра Ким Чен Ына предостерегла Южную Корею от учений с США

Сегодня, 10:40

Прощание с Чарли Кирком состоится на стадионе State Farm 21 сентября

Сегодня, 10:20

Письмо Фрэнка Синатры о похищении его сына выставлено на аукцион за $30 тыс.

Сегодня, 10:00

Трамп попросил выделить $58 млн для защиты чиновников после гибели Кирка

Сегодня, 09:40

Число пострадавших при взрыве в Мадриде увеличилось до 25

Сегодня, 09:20

Нетаньяху призвал ликвидировать находящихся в Катаре лидеров ХАМАС

Сегодня, 09:00

Убийство Ирины Заруцкой в США: мать подозреваемого сделала шокирующее заявление

Сегодня, 00:00

Суд в Грузии арестовал экс-председателя партии Саакашвили

13 / 09 / 2025, 23:50

Маск призвал распустить британский парламент на фоне протестов в Лондоне

13 / 09 / 2025, 23:40

Венесуэла обвинила США в захвате рыболовного судна

13 / 09 / 2025, 23:30

Кит Келлог: 19 дронов в Польше не могут быть случайностью, Путин сдвигает пределы

13 / 09 / 2025, 23:20

В Баку будут изменены схемы движения ряда автобусных маршрутов

13 / 09 / 2025, 23:00

Туск сообщил о высшей степени боевой готовности наземных систем ПВО Польши

13 / 09 / 2025, 22:40

Более 100 тыс. человек вышли на демонстрацию против мигрантов в Лондоне - ВИДЕО

13 / 09 / 2025, 22:20
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05