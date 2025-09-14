Трамп рассказал о деградации США в одной сфере

Президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Socia сообщил о желании привлечь в страну иностранные компании, работающие со сложными технологиями, вместе с их сотрудниками и инвестициями.

Глава государства заявил, что эти специалисты будут обучать американцев производить «уникальные и сложные продукты», а затем вернутся на родину.

«Если этого не делать, такие масштабные инвестиции просто не придут — будь то чипы, полупроводники, компьютеры, корабли, поезда и многое другое, чему нам нужно учиться у других», — выразил мнение политик.

Он добавил, что в прошлом США сами «отлично делали» такую продукцию, но сейчас уже не могут.

«Мы приветствуем их (высокотехнологичные компании), мы приветствуем их сотрудников и готовы с гордостью сказать, что будем учиться у них и со временем станем делать это даже лучше них самих — в недалеком будущем!» — заключил президент.

Источник: Gazeta.Ru