Госсекретарь США прибыл в Израиль

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль.

Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

«Рубио прибыл в Израиль в воскресенье», — говорится в сообщении.

12 сентября агентство Axios сообщало, что Марко Рубио встретился с родственниками заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС в секторе Газа. По информации журналистов, эта встреча предшествовала запланированным переговорам Рубио с премьер-министром Катара и его предстоящему визиту в Израиль, намеченному на 13 сентября.

Источник: Gazeta.Ru