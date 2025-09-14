На территории Азербайджана сохраняется дождливая и ветреная погода

Обнародованы фактические данные о погоде в Азербайджане по состоянию на 11:00 утра 14 сентября.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологи и природных ресурсов, на территории страны сохраняется дождливая и ветреная погода. Местами наблюдаются сильные ливни. В высокогорных местностях, в частности в Шахдаге, выпал снег.

Количество выпавших в Астаре осадков составило 68, в Загатале – 64, в Лянкяране – 60, в Балакане – 50, в Сарыбаше (Гах) – 27, в Лерике – 23, в Ярдымлы – 17, в Габале – 14, в Джафархане – 10, в Сабирабаде – 9, Кишчае (Шеки), Огузе, Грызе, Хыналыге, Имишли, Гусаре, Шамахы, Алтыагадже, Барде, Тертере, Кюрдамире, Халтане, Гобустане, Губе, Евлахе, Гёйчае, Бейлягане, Гядабае, Билясуваре, Шамкире, Ширване, Шабране, Нефтчале, Физули, Зангилане, Шуше, а также в Баку и на Абшеронском полуострове – около 8 мм.

В результате ливней произошел сход селей на реке Талачай, протекающей по территории Загатальского района, и реке Балакенчай, протекающей по территории Балакенского района.

В настоящее время местами дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 21 м/с, в Нефтчале – 20 м/с, в Джульфе – 18 м/с.

В Балакене, Сарыбаше (Гах), Кишчае (Шеки), Грызе, Шахдаге, Дашкесане, Лерике и Гёйчае наблюдается туман, видимость ограничена 500 метрами.

