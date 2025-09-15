Вопрос о репарациях Польше со стороны Германии урегулирован, в качестве компенсации Берлин предоставит Варшаве гарантии безопасности.

Об этом сообщил уполномоченный правительства ФРГ по делам Польши Кнут Абрахам в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

«Вопрос о репарациях юридически решен», – заявил Абрахам.

При этом уполномоченный отметил, что для окончательного решения вопроса нужна интерпретация обязательств Германии в контексте сегодняшнего дня.

Абрахам заявил источнику, что сейчас, «в отличие от «ого времени, когда Польша была жертвой», Германия и Польша поддерживают друг друга. Он отметил, что Германии необходимо укреплять отношения с Польшей в военном и финансовом плане. Также он подчеркнул, что это должно связать текущий вопрос безопасности с историческими обязательствами.

В интервью немецкой медиагруппе Абрахам подчеркнул, что «послание польскому президенту должно заключаться в том, что любое укрепление безопасности Польши является укреплением безопасности Германии, будь то финансовая помощь, системы вооружения или подразделения бундесвера».

Первого сентября президент Польши Кароль Навроцкий призвал Германию выплатить репарации.

Он подчеркнул, что для формирования «честных отношений» необходимо решить этот вопрос. Навроцкий отметил, что он, как президент Польши, безоговорочно требует репараций от Германии ради общего блага.

Также он выразил мнение, что Польша нуждается в справедливости, правде и ясных отношениях с Германией, но при этом считает важным получение репараций.

Источник: Газета.ру