Трамп допустил, что неприязнь Путина и Зеленского вынудит вести диалог его

Президент США Дональд Трамп допускает, что все переговоры об урегулировании российско-украинского конфликта придется вести ему самому из-за сложившейся, по его мнению, крайне высокой степени неприязни между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Такую позицию он изложил, общаясь с журналистами пресс-пула Белого дома в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

«Ненависть между Зеленским и Путиным непостижима», - сказал он. «Думаю, все разговоры придется вести мне. Они ненавидят друг друга», - добавил Трамп.

Источник: ТАСС