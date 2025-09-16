 Вносится изменение в движение транспорта на улице Кероглу Рагимова в Баку - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Вносится изменение в движение транспорта на улице Кероглу Рагимова в Баку - ФОТО - ВИДЕО

First News Media13:22 - Сегодня
С целью регулирования транспортного потока и повышения безопасности дорожного движения Управлением по автомобильным дорогам (AYNA) вносятся изменения в организацию движения на улице Кероглу Рагимова в Баку.

По информации, предоставленной АПА-Экономикс в AYNA, согласно изменениям, на участке улицы Кероглу Рагимова от перекрёстка с улицей Фатали хана Хойского до перекрёстка с улицей Гасана Алиева будет обеспечено одностороннее движение.

На параллельной к Кероглу Рагимова улице, которая в основном не используется, также планируется организация одностороннего движения. Это позволит повысить функциональность дороги. С целью увеличения пропускной способности улицы на одной стороне будет запрещена парковка. Здесь будут организованы места для разворота автомобилей.

В результате изменений есть важные моменты, на которые водителям следует обратить внимание. Так, транспортные средства, движущиеся по улице Кероглу Рагимова в направлении станции метро «Гянджлик», смогут беспрепятственно выехать на улицу Фатали хана Хойского, воспользовавшись местом для разворота на перекрёстке улиц Кероглу Рагимова и Гасана Алиева.

Также те, кто подъезжает с улицы Гасана Алиева и хочет выехать на улицу Кероглу Рагимова, будут проезжать рядом с парком — по участку, расположенному параллельно основной улице, — и продолжать движение влево.

Поскольку на улице Кероглу Рагимова организовано одностороннее движение, маршрутный автобус №13, двигаясь по улице Гасана Алиева в направлении улицы Фатали хана Хойского, будет использовать параллельную Кероглу Рагимова улицу - дорогу рядом с парком. Для удобства пассажиров в этом районе будут организованы новые останки. Существующие участки будут использоваться для удобного маневрирования автобусов и других транспортных средств.

Транспортные средства, движущиеся по проспекту Ататюрк через улицу Аловсата Абдулрагимова, при движении по улице Гасана Алиева в направлении станции метро «Гянджлик» будут обязаны использовать первый поворот рядом с парком.

В конце парка на улице Аловсата Абдулрагимова вторая петля, ведущая на улицу Кероглу Рагимова, позволит транспортным средствам на перекрестке с улицей Гасана Алиева двигаться только влево — в направлении станции метро «Нариман Нариманов».

Для того чтобы водителям было проще адаптироваться к изменениям и заранее определять направление движения, в этом районе будут установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты.

Для обеспечения безопасности пешеходов на перекрестке улиц Кероглу Рагимова и Фатали хана Хойского будут организованы регулируемые светофорами пешеходные переходы.

Согласно еще одному изменению, на участке улицы Кероглу Рагимова от перекрестка с улицей Тебриз до перекрестка с улицей Фатали хана Хойского будет организована дополнительная полоса движения, обеспечены три полосы в этом направлении. В противоположном направлении количество полос останется без изменений.

Отметим, проект был разработан с использованием симуляции на «цифровом двойнике» Баку.

