Салман Бабазаде: «Наша цель — позиционировать Bolt Business как долгосрочного и надёжного партнёра для компаний»

Победитель конкурса “Yüksəliş” и новый руководитель Bolt Business Салман Бабазаде рассказывает о своих целях.

- Прежде всего, поздравляем вас с новым назначением. Не могли бы вы кратко рассказать о своём профессиональном опыте?

— Спасибо. Я получил инженерное образование и начал карьеру в нефтегазовом секторе. Позже работал инженером по спутниковым и сетевым технологиям, параллельно развивая собственные бизнес-инициативы в сферах маркетинга, доставки и организации мероприятий.

Во время COVID возросшие сложности в бизнес-среде привели меня обратно в корпоративный сектор, где я работал в Азеркосмос, занимаясь продажами по африканскому региону. После более чем четырёх лет международного опыта желание работать в более глобальной, инновационной и динамичной среде привело меня в команду Bolt.

- Вы стали одним из победителей конкурса “Yüksəliş”. Что значил для вас этот опыт?

— Да, в 2024 году я стал одним из победителей лидерского конкурса “Yüksəliş”. Конкурс включал многоуровневые лидерские задания, аналитические тесты и интенсивную командную работу. Нам нужно было принимать решения и разрабатывать решения в условиях, максимально приближенных к реальным управленческим ситуациям.

Быть выбранным одним из 25 победителей среди более чем 16 тысяч участников — большая честь. Этот успех не только повысил мой профессиональный авторитет, но и дал широкую сеть деловых контактов, а также ценный практический опыт лидерства. Для меня “Yüksəliş” — это подтверждение моих лидерских качеств и прочная опора для будущих целей.

- Почему именно Bolt? Что вас привлекло в компании?

— Меня сразу впечатлила глобальность, современность и инновационный подход Bolt. Начав как стартап, компания смогла стать одним из крупнейших игроков в более чем 50 странах, сотнях городов и с миллионами пользователей — это действительно вдохновляет.

Главная миссия Bolt — сделать передвижение людей более удобным, доступным и устойчивым. Эта идея полностью совпадает с моими личными ценностями. И это касается не только отдельных пользователей, но и корпоративной мобильности. В Европе компании постепенно отказываются от традиционных автопарков, переходя к более гибким, экономичным и ответственным моделям совместной мобильности.

Bolt Business предлагает бизнесу именно такие инновационные и эффективные решения. Узнав, что Bolt строит не только сервис такси, но и целую экосистему мобильности, я окончательно убедился, что хочу быть частью этой команды.

- Как вы оцениваете позицию Bolt Business в Азербайджане по сравнению с Европой?

— Корпоративная мобильность в Азербайджане пока находится на стадии развития, однако обладает огромным потенциалом. Наше сотрудничество с Fairmont Hotel по использованию электромобилей Tesla, а также проект по конвертации миль AZAL в поездки Bolt существенно повысили узнаваемость и доверие к Bolt Business в деловом сообществе.

В 2025 году, усилив ресурсы и глубже проанализировав потребности рынка, мы увидели высокий спрос как в B2B, так и в B2C сегментах. Основное преимущество Bolt Business заключается в том, что компании могут управлять всеми транспортными расходами через единую панель, получать одну ежемесячную фактуру, устанавливать индивидуальные лимиты для сотрудников и применять механизмы контроля согласно внутренней политике поездок.

Такой подход делает расходы более прозрачными и значительно упрощает управление корпоративной мобильностью. Именно благодаря этому многие компании отказываются от традиционных автопарков и выбирают более гибкие и эффективные решения Bolt Business.

- Каковы ваши основные цели на ближайший период?

— На 2026 год наши ключевые задачи — увеличить долю рынка, постоянно совершенствовать качество продуктов и услуг на основе отзывов клиентов, внедрять новые категории и укреплять культуру корпоративной мобильности в Азербайджане. Наша цель — позиционировать Bolt Business как долгосрочного и надёжного стратегического партнёра для компаний.

- Как Bolt Business влияет на ваш путь лидера?

— Для меня Bolt — это не просто место работы, а платформа для профессионального роста. Здесь есть возможность работать с инновациями, создавать реальную бизнес-ценность и добиваться результата в команде. Bolt предоставляет идеальную среду для применения и дальнейшего развития лидерских навыков.

