В Азербайджане предлагают наказывать за увольнение работников с семейными обязанностями

«Примечательно, что понятие сотрудников с семейными обязанностями включено в законодательство».

Как сообщает AПA, об этом заявила председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова на сегодняшнем заседании комитета, посвящённом обсуждению во втором чтении предлагаемых изменений в Трудовой кодекс.

Она отметила, что теперь сотрудники не могут подвергаться какой-либо дискриминации не только по признаку пола, семейного положения или другим характеристикам, но и в связи с семейными обязанностями: «Я даже считаю, что на следующем этапе этот подход может быть отражён и в Уголовном кодексе. Известно, что статья 164 УК запрещает расторжение трудового договора с беременными женщинами, с лицами, ухаживающими за детьми до трёх лет, а также с отцами, воспитывающими детей до трёх лет в одиночку, и за это предусмотрена уголовная ответственность. Мы предложили бы на следующем этапе расширить эти категории и в целом установить уголовную ответственность за расторжение трудового договора с сотрудниками, имеющими семейные обязанности. Это ещё больше укрепило бы нормы, предусмотренные в Трудовом кодексе».