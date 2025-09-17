 Новшество в бакинском аэропорту: установлены смарт-терминалы такси | 1news.az | Новости
Новшество в бакинском аэропорту: установлены смарт-терминалы такси

09:07 - 17 / 09 / 2025
В Международном аэропорту Гейдар Алиев установлены новые смарт-терминалы с целью повышения качества услуг такси.

Как сообщает Real TV, с их помощью пассажиры могут получить необходимую информацию и напрямую заказать такси.

В настоящее время стоимость поездки из аэропорта в город начинается от 5-6 манатов. Для маршрутов протяженностью от 3 до 25 км цена за 1 км составляет 80-95 гяпиков, а при расстоянии более 26 км - 70 гяпиков. Оплата производится по таксометру, и при изменении тарифов пассажиры получают уведомление через программу.

Отмечается, что, согласно новым правилам, перевозки пассажиров из Международного аэропорта Гейдар Алиев осуществляются только специально подготовленными такси, соответствующими требованиям законодательства. Для воздушной гавани созданы отдельные категории заказов, а обслуживать их могут только водители, прошедшие обучение и соответствующие современным стандартам.

