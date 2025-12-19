 СНБ Армении обнародовала документ, подтверждающий, что брат архиепископа Гарегина II был агентом КГБ - ФОТО | 1news.az | Новости
СНБ Армении обнародовала документ, подтверждающий, что брат архиепископа Гарегина II был агентом КГБ - ФОТО

First News Media19:30 - Сегодня
Архиепископ Мкртич Нерсисян (Езрас), брат католикоса Гарегина II (Ктрича Нерсисяна), в период с 1986 по 1988 год был завербован КГБ СССР под псевдонимом «Каро».

Об этом сообщила Служба национальной безопасности Армении (СНБ).

По данным ведомства, архиепископ продолжает поддерживать контакты с представителями иностранных спецслужб, что может представлять потенциальную угрозу для безопасности страны.

СНБ отметила, что в рамках действующего законодательства были приняты соответствующие меры, а к заявлению приложен рассекреченный документ.

