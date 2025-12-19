Вынесен приговор обвиняемым в покушении на Соловьёва

Второй Западный окружной военный суд России приговорил Андрея Пронского, обвиняемого в покушении на телеведущего Владимира Соловьёва, к пожизненному лишению свободы, ещё шесть человек — к срокам от 12 до 28 лет лишения свободы.

Как сообщает «Медиазонa», Пронский был признан виновным в создании террористической организации.

По версии следствия, Пронский в 2021 году создал ячейку неонацистской организации «National Socialism/White Power», признанной в России террористической. Участники группы сначала занимались поджогами автомобилей и зданий военных комиссариатов. По утверждению следствия, после начала российско-украинского конфликта они установили связь с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины.