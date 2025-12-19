 Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева | 1news.az | Новости
Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева

First News Media19:45 - Сегодня
Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Дорогой брат.

Ваше превосходительство, сердечно поздравляю Вас с днем рождения, с большим удовольствием выражаю Вам наилучшие пожелания.

Мы хорошо знаем и высоко ценим Вас как настоящего патриота и самоотверженного сына азербайджанского народа, с которым нас связывает вековое братство, мудрого и преданного руководителя, выдающегося государственного деятеля нашей эпохи, великого политика, пользующегося большим уважением и авторитетом на международной арене.

Благодаря Вашим богатым знаниям и опыту в сфере управления, Вашей дальновидной, мудрой и эффективной политике не только восстановлена территориальная целостность Вашей Родины, но и с каждым годом укрепляются ее позиции и авторитет на международной арене, что нас безмерно радует.

В этой связи я хотел бы особо подчеркнуть, что выдвинутые Вами важные региональные и глобальные инициативы получили широкую поддержку мирового сообщества.

С большим удовлетворением отмечаем, что благодаря Вашим большим заслугам и решительным усилиям по укреплению стратегического партнерства, союзнических отношений между нашими дружественными и братскими государствами наши братские отношения вышли на совершенно новый качественный уровень.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, твердо верю, что в результате совместных усилий по достижению поставленных нами высоких целей, активного и конструктивного диалога на высшем уровне наше многостороннее и долгосрочное сотрудничество и впредь будет эффективно развиваться во имя общего прогресса наших братских народов.

Дорогой друг, в этот радостный и незабываемый день Вашей жизни еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, новых успехов в ответственной государственной деятельности во имя благополучия и процветания Вашей страны, дружественному народу Азербайджана - мира, спокойствия и устойчивого развития".

