Тело второго пропавшего рыбака из Астары найдено у берегов Ирана
Тело одного из рыбаков, считавшихся пропавшими без вести в Астаринском районе, было обнаружено в иранском секторе Каспийского моря.
Как сообщает Report, предполагается, что найденное тело принадлежит рыбаку Турану Гасанову (1997 г.р.).
Согласно полученной информации, ведутся работы по передаче тела в Азербайджан.
Отметим, что тело другого пропавшего рыбака - Агадеде Гасанова (1999 г.р.), было обнаружено сегодня утром недалеко от села Шахагадж Астаринского района.
