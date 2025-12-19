 На территорию Турции найден российский разведывательный дрон - ФОТО | 1news.az | Новости
На территорию Турции найден российский разведывательный дрон - ФОТО

First News Media20:00 - Сегодня
Сегодня в турецком Измите обнаружили беспилотный летательный аппарат российского производства.

Как сообщили в МВД Турции, дрон нашли в районе квартала Чубуклубала в провинции Коджаэли.

По предварительной информации, обнаруженный летательный аппарат относится к разведывательным дронам «Орлан-10» российского производства.

В ведомстве отметили, что расследование инцидента продолжается.

17:53

На территорию турецкого города Измит упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Летательный аппарат первыми обнаружили жители сельской местности в районе Чубуклубала, и сообщили об этом в правоохранительные органы.

На место происшествия прибыли наряды жандармерии, ведется расследование.

На представленных фотографиях привлекает внимание красная звезда в хвостовой части аппарата.

Источник: Ihlas

