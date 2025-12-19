На территорию Турции найден российский разведывательный дрон - ФОТО
Сегодня в турецком Измите обнаружили беспилотный летательный аппарат российского производства.
Как сообщили в МВД Турции, дрон нашли в районе квартала Чубуклубала в провинции Коджаэли.
По предварительной информации, обнаруженный летательный аппарат относится к разведывательным дронам «Орлан-10» российского производства.
В ведомстве отметили, что расследование инцидента продолжается.
17:53
На территорию турецкого города Измит упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Летательный аппарат первыми обнаружили жители сельской местности в районе Чубуклубала, и сообщили об этом в правоохранительные органы.
На место происшествия прибыли наряды жандармерии, ведется расследование.
На представленных фотографиях привлекает внимание красная звезда в хвостовой части аппарата.
Источник: Ihlas