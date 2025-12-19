 Азербайджан и США готовят Хартию стратегического партнерства | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Азербайджан и США готовят Хартию стратегического партнерства

First News Media23:40 - 19 / 12 / 2025
Азербайджан и США готовят Хартию стратегического партнерства

Азербайджан и США провели первое заседание Стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства (ХСП).

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Заседание состоялось в онлайн-формате и в полном составе. С азербайджанской стороны рабочую группу возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, с американской - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

В ходе заседания были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в приоритетных сферах, определенных меморандумом о взаимопонимании по подготовке ХСП, подписанным в рамках Вашингтонского саммита мира 8 августа.

В частности, речь шла о сотрудничестве в области энергетики, торговли и транзита, региональной взаимосвязанности, экономических инвестиций, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру, а также обороны, безопасности и борьбы с терроризмом.

Стороны высоко оценили двусторонние контакты и обсуждения, проведенные после 8 августа по указанным направлениям. Кроме того, состоялся обмен мнениями по тексту Хартии стратегического партнерства, которая призвана определить направления взаимовыгодного сотрудничества по этим и другим ключевым сферам. Была подчеркнута важность согласования документа в кратчайшие сроки.

По итогам встречи достигнута договоренность о датах и повестке дня следующего заседания.

Поделиться:
246

Актуально

Политика

Азербайджан и США готовят Хартию стратегического партнерства

Политика

В Женеве состоялось второе заседание специальной группы по вопросам Каспийского ...

Общество

Минюст: Подготовлен список лиц, в отношении которых будет применена амнистия

Xроника

Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика

Марко Рубио рассказал об участии США в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией

Азербайджан и США готовят Хартию стратегического партнерства

В Женеве состоялось второе заседание специальной группы по вопросам Каспийского моря - ФОТО

Али Асадов встретился с генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Депутат: Электронные сигареты приносят доход, но ведут к оттоку валюты и, что важнее, вредят здоровью граждан

Азербайджан представлен на мероприятии в Анкаре по случаю Всемирного дня тюркских языков - ФОТО

В России спецназ провел операцию против представителей азербайджанской диаспоры

Амирбеков: 2025 год войдет в историю как переломный в отношениях между Баку и Ереваном

Последние новости

Марко Рубио рассказал об участии США в урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 00:00

В киноцентре «Низами» состоялся показ документального фильма The Oligarch’s Design - ФОТО

19 / 12 / 2025, 23:43

Азербайджан и США готовят Хартию стратегического партнерства

19 / 12 / 2025, 23:40

В Женеве состоялось второе заседание специальной группы по вопросам Каспийского моря - ФОТО

19 / 12 / 2025, 23:20

В Бельгии из музея украдено кольцо, принадлежавшее Наполеону

19 / 12 / 2025, 23:00

В России скончался известный людоед

19 / 12 / 2025, 22:40

Судебный процесс над гражданами Армении продолжился заслушиванием последних слов обвиняемых - ФОТО

19 / 12 / 2025, 22:20

В РФ суд продлил срок ареста членам азербайджанской диаспоры

19 / 12 / 2025, 22:00

В Абшероне на молодого рабочего упал 20-тонный металлический бак - парень погиб на месте - ВИДЕО

19 / 12 / 2025, 21:40

Тело второго пропавшего рыбака из Астары найдено у берегов Ирана

19 / 12 / 2025, 21:20

Амнистия охватит более 10 тысяч человек, чьи наказания не связаны с лишением свободы

19 / 12 / 2025, 21:00

Минюст: Подготовлен список лиц, в отношении которых будет применена амнистия

19 / 12 / 2025, 20:56

Трем тысячам осужденным по амнистии срок наказания сократят на 6 месяцев

19 / 12 / 2025, 20:38

Обнародовано число осуждённых, кого коснется акт об амнистии в Азербайджане

19 / 12 / 2025, 20:25

Генпрокуратура распространила информацию по уголовному делу Кямрана Асадова

19 / 12 / 2025, 20:15

На территорию Турции найден российский разведывательный дрон - ФОТО

19 / 12 / 2025, 20:00

Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева

19 / 12 / 2025, 19:45

В Азербайджане продлен особый карантинный режим

19 / 12 / 2025, 19:34

СНБ Армении обнародовала документ, подтверждающий, что брат архиепископа Гарегина II был агентом КГБ - ФОТО

19 / 12 / 2025, 19:30

Вынесен приговор обвиняемым в покушении на Соловьёва

19 / 12 / 2025, 19:15
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00